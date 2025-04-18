Sivas'ta 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 27 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi operasyonla yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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