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        Sivas'ta 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sivas'ta, hakkında 27 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:53
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        Sivas'ta 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Sivas'ta, hakkında 27 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 27 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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