Akıncılar'da Çocuk Çalıştayı düzenlendi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Çocuk Çalıştayı" düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Çocuk Çalıştayı" düzenlendi.
Akıncılar Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ile çocuklar katıldı.
Çalıştayda, Türkmen ve Sevinç çocukların görüş ve taleplerini dinledi.
Programın sonunda çocuklara katılım belgesi verildi.
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