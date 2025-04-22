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        Şarkışla'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:22 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:24
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        Şarkışla'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk başkanlığında Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İl Genel Meclis üyeleri Orhan Tamer ve Kayhan Kevek ile muhtarlar Kemal Aşık ve Hakan Sözmen, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine yeniden seçildi.

        Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, köylerin gelişimi için önemli kararlar aldıklarını söyledi.

        Köylere en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalıştıklarını belirten Öztürk, "Zorlu kış koşullarında fedakarca çalışan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların katkıları, köylerimizin yaşadığı her türlü zorluğu aşmada bizlere büyük bir güç veriyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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