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        Sivas'ta 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Sivas'ta "kasten adam öldürme" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından hakkında 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:34
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        Sivas'ta 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Sivas'ta "kasten adam öldürme" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından hakkında 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, "kasten adam öldürme" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından hakkında 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Y'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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