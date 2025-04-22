Sivas'ta 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Sivas'ta "kasten adam öldürme" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından hakkında 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

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