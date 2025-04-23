Gemerek'te 2 bin 500 fidan dikildi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
İlçeye bağlı Fevzi Çakmak mevkisinde düzenlenen programda, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, öğrencilerle fidan dikti.
Programın ardından Koca ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törene katılan öğrenciler, güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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