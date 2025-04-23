Suşehri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen törende, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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