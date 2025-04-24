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        Sivas'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:15
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        Sivas'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan uygulama noktasında durdurdukları bir araçta yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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