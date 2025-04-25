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        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:54
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        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

        Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, yarın saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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