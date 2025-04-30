Şarkışla'da Millet Bahçesi'nde yenileme çalışması başlatıldı

Bahar ayının gelmesiyle çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Gültekin, "Halkımıza nefes aldıracak, doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

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