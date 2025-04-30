Gemerek'te ikiz bebek doğumu gerçekleştiren ebeye teşekkür plaketi

Törene, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Demir ile Hastane Müdür Yardımcısı Makbule Alıcı da katıldı.

Hastane Başhekim Dr. Murat Kılıç ve Hastane Müdürü Tolunay Üstün, görevini özveriyle yerine getiren ebe Akdeniz’e teşekkür plaketi verdi.

Demir, özel anında kendisiyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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