Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'da Galatasaray fotoğraflarını paylaşan yönetici istifa etti

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğraflarını paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da Galatasaray fotoğraflarını paylaşan yönetici istifa etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğraflarını paylaşan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

        Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Mücahit Yıldız, maçın ardından sosyal medya hesabından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
        Sivas'ta dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
        Sivas'ta sağanak ve dolu sele neden oldu
        Sivas'ta sağanak ve dolu sele neden oldu
        İmranlı'da Kızılırmak Kanalı Projesi'nde çalışmalar sürüyor
        İmranlı'da Kızılırmak Kanalı Projesi'nde çalışmalar sürüyor
        Zara'da 5 bölgede kayısı bahçesi kuruldu
        Zara'da 5 bölgede kayısı bahçesi kuruldu
        Sivas Milli Eğitim Müdürü Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi
        Sivas Milli Eğitim Müdürü Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi
        Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti 191 gündür sürüyor
        Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti 191 gündür sürüyor