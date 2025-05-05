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        Sivas'ın Zara ilçesinde "saya gezmesi" geleneği 60 yıl sonra yeniden canlandırıldı

        Koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı gelenek için Sivas'ın Zara ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:46 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:53
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        Sivas'ın Zara ilçesinde "saya gezmesi" geleneği 60 yıl sonra yeniden canlandırıldı
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        Koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı gelenek için Sivas'ın Zara ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

        Yeşil Zara Gönüllüleri Derneğince Zara 4. Eğrilce (Hıdırellez) Şenlikleri kapsamında "saya gezmesi" geleneği 60 yıl aradan sonra ilçede yeniden canlandırıldı.

        Geleneksel kıyafetlerle "saya gezmesi" etkinliğine katılanlar, ilçe esnafını ziyaret etti. İlk kez ilçe merkezinde yapılan etkinlikte saya ekibi, maniler ve türküler eşliğinde halaylar çekti, esnaf ve vatandaşları yarın düzenlenecek Hıdırellez Şenliği'ne davet etti.

        Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, AA muhabirine, yıllar sonra ilçede "saya gezmesi" geleneğini yaşattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Çocukluğunda geleneğin yaşatıldığını ve insanların keyif aldığını belirten Sümbüloğlu, "Derneği kurduğumuzda sadece doğa ve çevre sorunlarıyla ilgilenmek yerine kaybetmiş olduğumuz, unuttuğumuz, raflara koyduğumuz geleneksel tavırlarımızı, sosyal varlıklarımızı yeniden canlandıralım istedik." ifadelerini kullandı.

        Sümbüloğlu, ilçede 2021 yılında Hıdırellez Şenlikleri'ni başlattıklarını da anımsatarak, yıllar sonra yeniden düzenledikleri "saya gezmesi" etkinliğini gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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