Sivas'ta THM Korosu ses sanatçıları konser verdi

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, Sosyal Güvenlik Haftasına özel "Gönül Telinden Türküler" konseri düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen şef Fikret Ayyıldız yönetimindeki konserde, koro ses sanatçıları Sait Döşkaya, Gizem Samsa, Ömer Korçum, Ezgi Yerlikaya ve Yavuz Emin Kuruçaylı, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konser sonrası SGK İl Müdürü Ahmet Kale, ses ve saz sanatçılarına teşekkür ederek, koro müdürü Davut Kaya, koro şefleri Fikret Ayyıldız ve Solmaz Kadıoğlu'na teşekkür plaketi verdi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, SGK İl Müdürlüğü çalışanları ve çok sayıda vatandaş izledi.