Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsü yandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havalimanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki 58 S 0275 plakalı minibüste Nuri Demirağ Havalimanı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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