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        Şarkışla'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:12
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        Şarkışla'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için yürütülen kampanya kapsamındaki etkinlik, Maksutlu köyü mesire alanında düzenlendi.

        Etkinliğe Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Programda, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.

        Katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Öztürk, "Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirler büyük önem taşıyor. Bu tür kampanyalar, hem toplumsal farkındalık oluşturmak hem de çevre bilincini yaygınlaştırmak adına çok kıymetli. Burada sadece temizlik yapmadık, aynı zamanda çocuklarımıza, gençlerimize ormanların ve doğal yaşamın korunmasının ne kadar önemli olduğunu da gösterdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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