İmranlı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Sivas'ın İmranlı ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.
Kısa sürede ilçe merkezi beyaza bürünürken, yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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