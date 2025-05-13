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        Zara'da futbol turnuvası düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:09
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        Zara'da futbol turnuvası düzenlendi
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        Sivas'ın Zara ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi.

        Zara Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen "Zara Birinci Büyük Halı Saha Futbol Turnuvası" Belediye Başkanı Fatih Çelik'in başlama vuruşuyla başladı.

        Çelik, spor faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, "İlkini düzenlediğimiz turnuvamıza 10 takım katılım sağladı. İki hafta sürecek turnuvanın sonunda şampiyon olan takım oyuncularına hatıra forma ödül olarak verilecek." dedi.

        Turnuvanın gelecek yıllarda da devam edeceğini ifade eden Çelik, katılım sağlayan takımlara teşekkür etti.

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        Galeri

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