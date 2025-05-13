Zara'da futbol turnuvası düzenlendi

Turnuvanın gelecek yıllarda da devam edeceğini ifade eden Çelik, katılım sağlayan takımlara teşekkür etti.

Çelik, spor faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, "İlkini düzenlediğimiz turnuvamıza 10 takım katılım sağladı. İki hafta sürecek turnuvanın sonunda şampiyon olan takım oyuncularına hatıra forma ödül olarak verilecek." dedi.

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