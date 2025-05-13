Akıncılar'da yol onarım çalışması başlatıldı

​​​​Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri yol onarım çalışması başlattı.

​​​Akıncılar Belediyesi, ilçe genelindeki yollarda meydana gelen bozulmaların giderilmesi ve trafiğin daha güvenli hale gelmesi için yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, yaptığı açıklamada, belediyeye ait araç, ekipman ve personelle, planlama dahilinde bozuk yolları onardıklarını söyledi.

İlçe halkına daha iyi hizmet için çalıştıklarını belirten Sevinç, "Çalışmalarımızı eşit hizmet anlayışı ile sürdürdüğümüz yol yapım hizmetlerimiz ara vermeden devam edecek. Yeni yollarımızı en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz." dedi.