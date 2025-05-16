Şarkışla'da engelli Furkan, bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde özel eğitim öğrencisi için öğretmenleri ve arkadaşları askere uğurlama töreni düzenledi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde özel eğitim öğrencisi için öğretmenleri ve arkadaşları askere uğurlama töreni düzenledi.
Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özel eğitim gören Furkan Demirezen, için okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kamuflaj ve botlarını giyen Demirezen, asker olmanın mutluluğunu yaşadı.
Etkinlik, "O Şimdi Asker" panosu önünde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
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