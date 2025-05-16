Şarkışla'da engelli Furkan, bir günlük askerlik sevinci yaşadı

Etkinlik, "O Şimdi Asker" panosu önünde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özel eğitim gören Furkan Demirezen, için okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde özel eğitim öğrencisi için öğretmenleri ve arkadaşları askere uğurlama töreni düzenledi.

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