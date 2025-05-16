Ulaş'ta muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi

Seminerde Sivas Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü personelleri tarafından kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi konusunda bilgiler verildi.

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