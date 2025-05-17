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        Sivas'ta tır ile çarpışan pikabın sürücüsü öldü

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde tır ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 00:08 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:20
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        Sivas'ta tır ile çarpışan pikabın sürücüsü öldü
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde tır ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        F.A. (32) yönetimindeki 58 ADT 297 plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolu Kanlıarmut geçidinde, M.Y'nin (50) kullandığı 61 AEC 578 plakalı pikap ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

        Kazada, pikap sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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