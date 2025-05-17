Sivas'ta tır ile çarpışan pikabın sürücüsü öldü
Sivas'ın İmranlı ilçesinde tır ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde tır ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
F.A. (32) yönetimindeki 58 ADT 297 plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolu Kanlıarmut geçidinde, M.Y'nin (50) kullandığı 61 AEC 578 plakalı pikap ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.
Kazada, pikap sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
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