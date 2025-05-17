Sivas'ta tır ile çarpışan pikabın sürücüsü öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

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