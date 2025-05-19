Ulaş Kaymakamı Eskimez müftülük çalışanlarıyla bir araya geldi
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen mayıs ayı personel toplantısına katıldı.
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen mayıs ayı personel toplantısına katıldı.
Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Eskimez, mesleğin önemini anlatarak, "İlçemiz genelinde yürütülen din hizmetlerinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Toplantıda, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından ilk yardım eğitimi, çölyak ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.
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