Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş Kaymakamı Eskimez müftülük çalışanlarıyla bir araya geldi

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen mayıs ayı personel toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş Kaymakamı Eskimez müftülük çalışanlarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen mayıs ayı personel toplantısına katıldı.

        Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Eskimez, mesleğin önemini anlatarak, "İlçemiz genelinde yürütülen din hizmetlerinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Toplantıda, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından ilk yardım eğitimi, çölyak ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı

        Benzer Haberler

        Sivasspor'dan 9 yıl sonra Süper Lig'e veda
        Sivasspor'dan 9 yıl sonra Süper Lig'e veda
        Sivas'ta devrilen tırdaki 2 kişi öldü
        Sivas'ta devrilen tırdaki 2 kişi öldü
        Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta tabanca ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
        Sivas'ta tabanca ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
        Sivas'ta vefat eden 535 kişi anısına fidan dikildi
        Sivas'ta vefat eden 535 kişi anısına fidan dikildi
        Sivas'ta bu yıl hayatını kaybeden 535 kişi anısına fidan dikildi
        Sivas'ta bu yıl hayatını kaybeden 535 kişi anısına fidan dikildi