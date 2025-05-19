Ulaş Kaymakamı Eskimez müftülük çalışanlarıyla bir araya geldi

Toplantıda, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından ilk yardım eğitimi, çölyak ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

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