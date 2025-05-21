Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta KKKA hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi sürüyor

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta KKKA hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

        Bu yıl nisan ve mayısta 16 hasta, KKKA tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edilirken, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

        Hastanede KKKA hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

        - Çıplak elle keneyi koparan kişinin tedavisi devam ediyor

        Koyulhisar ilçesi Yalnıztepe köyünde hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki M.K, yaklaşık 1 hafta önce büyükbaş hayvanın üzerine yapışan keneyi çıplak elle kopardı.

        Elinde de yara olduğu öğrenilen M.K, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü.

        KKKA tanısı konulan M.K, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

        İlçenin Kalebaşı köyünde 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü de 3 gün önce kene yapışması sonucu Reşadiye Devlet Hastanesine götürülmüş, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde önceki gün yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        13 tırla gelmeden istekleri geldi
        13 tırla gelmeden istekleri geldi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        ABD'de "gönüllü sınır dışı" programı başladı
        ABD'de "gönüllü sınır dışı" programı başladı
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
        Elon Musk'tan Tesla açıklaması
        Elon Musk'tan Tesla açıklaması

        Benzer Haberler

        Eğriçimen Yaylası sarı papatyalarla renklendi
        Eğriçimen Yaylası sarı papatyalarla renklendi
        Aksa Doğalgaz Sivas'ta şehir giriş istasyonu kurdu
        Aksa Doğalgaz Sivas'ta şehir giriş istasyonu kurdu
        Gemerek Kaymakamı Koca ve Başkan Çelikten semt pazarını ziyaret etti
        Gemerek Kaymakamı Koca ve Başkan Çelikten semt pazarını ziyaret etti
        Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü (2)
        Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü (2)
        Sivas Valiliğinden KKKA uyarısı:
        Sivas Valiliğinden KKKA uyarısı:
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Sivasspor açıklaması:
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Sivasspor açıklaması: