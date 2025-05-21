Ulaş'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve emniyet personeli de yürüyüşe katılan öğrencileri selamladı.

Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve jandarma personeli, jandarma bahçesinde, öğrenci ve öğretmenlere hazırlanan ikramları sundu.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile okul bahçesinden İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.