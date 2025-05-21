Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir tırda asfalt çuvalları arasına gizlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir tırda asfalt çuvalları arasına gizlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde durdurdukları bir tırın dorse kısmında arama yaptı.
Aramada soğuk asfalt çuvalları arasına gizlenmiş Afgan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Tırda ayrıca çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, tırda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
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