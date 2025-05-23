Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde 13 bin 821 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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