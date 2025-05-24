Zara'da umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 12 Nisan'da Türkiye genelinde gerçekleştirilen yarışma sonucu ilçede dereceye giren lise ve üniversite öğrencilerini makamında kabul eden İlçe Müftüsü Yunus Güleç, öğrencilere ödüllerini verdi.

Güleç, "Diyanet İşleri Başkanlığımızca 81 ilimizde bilgi yarışması gerçekleştirildi. Bizler de yarışmada güzel dereceler elde eden öğrencilerimizin ödüllerini kendilerine verdik. Başarılı öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.