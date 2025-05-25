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        Sivas'ta üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:50
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        Sivas'ta üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        S.K. yönetimindeki 58 ABE 144 plakalı, A.K. idaresindeki 58 BD 253 plakalı ve S.Ö'nün kullandığı 60 AGV 319 plakalı otomobiller Sivas-Ankara kara yolunun Danişmentgazi Mahallesi Çimento Fabrikası Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda bulunan M.Y, A.N.Ö, M.K. ve A.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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