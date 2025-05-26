Sivas Uluslararası Film Festivali'nin ikincisi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından festivalde gösterilecek filmlerde de ağırlıklı olarak aile teması işledi.

Değerlendirme sonucunda belgesel ve kurmaca dalında ayrı ayrı birincilik ödülleri, yine aynı dallarda jüri özel ödülleri verilecek.

Kortej yürüyüşüne Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü eşlik etti.

Nostaljik araçlar ve yöresel kıyafetli vatandaşlar Sivas Valiliği önünden başlayan ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sona eren kortejde yer aldı.

Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

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