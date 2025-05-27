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        Sivas'ta şakayık hasadı yapıldı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:22
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        Sivas'ta şakayık hasadı yapıldı
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık hasat edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatlıcak mezrasında Nurettin Otyakmaz'a ait arazide şakayık hasadı için program düzenlendi.

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, burada yaptığı konuşmada, üreticiye teşekkür ederek, bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini temenni etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da üretime katkı sağlayan üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

        Nurettin Otyakmaz'ın kentte yeni ve vizyoner bir adım attığını belirten Yıldız, "4 yıldır süren bu proje 4 dekar alanda başarıyla devam etmektedir. En çok talep edilen beyaz, fuşya ve pembe renklerinde üretimi yapılan şakayık, hem Sivas'ın hem de Gemerek'in bozkırlarını renklendirmektedir." ifadesini kullandı.

        Yıldız, şunları kaydetti:

        "Gemerek ilçemizde alternatif bir ürün olarak yetiştirilmeye başlanan şakayık çiçeğinin soğuk iklim şartlarını sevmesi ve aynı zamanda çok su isteyen bir bitki olmaması nedeniyle ilimiz şakayık yetiştiriciliği için uygun iklim şartlarına sahiptir. Şakayık bitkisinin bölgede yetişmesinin hem bölge ekonomisine hem de biyoçeşitliliğe katkı sağlamasını umuyoruz."

        Konuşmaların ardından hasat yapıldı.

        Programa, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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