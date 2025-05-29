Akıncılar'da belediye ekipleri parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor

Sevinç, yıl sonuna kadar ilçenin tamamında parke döşeme çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Belediye parke üretim tesisinde ortalama 35 bin metrekare parke taşı üretimi yaptıklarını belirten Sevinç, "İlçemizde ana yolların yanı sıra, ara sokaklarda hem trafik akışını düzenlemeyi hem de yayaların güvenliğini artırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçladık." dedi.

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