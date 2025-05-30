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        Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:31
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        Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet programı düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Fatma Tok Yıldız, 25. dönem mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Okulu adına çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldız, "Bugün 4 bölümden 112 öğrencimizi mezun etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Siz öğrencilerin de çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlı olduğunun farkındayım. İki yıl önce devraldığımız emanetleri sahiplerine iade etmenin vakti geldi. Biz evlatlarınızı yetiştirirken siz de nice fedakarlıklara katlandınız." dedi.

        Konuşmanın ardından mezuniyet pastası kesilerek, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere belgeleri verildi.

        Program, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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