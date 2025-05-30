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        Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor'a konuk olacak

        Trendyol Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Net Global Sivasspor, 38. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:26
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        Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor'a konuk olacak
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        Trendyol Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Net Global Sivasspor, 38. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Ligin son haftasındaki Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması, Gain Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

        Kırmızı-beyazlı ekipte tedavilerine devam edilen kaleci Djordje Nikolic, Noah Sonko Sundberg, kırmızı kart cezalısı Murat Paluli, sarı kart cezalısı Samuel Moutoussamy ile ülkesinin milli takımında bulunan Azizbek Turgunboev, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

        Sivasspor, Alanyaspor mücadelesiyle Süper Lig'e veda edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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