Zara'da "Köyde Şenlik Var" projesi gerçekleştirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde "Köyde Şenlik Var" projesi hayata geçirildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İstanbul Göktürk ve Sivas şubelerince Yapak köyündeki Özköyler İlk ve Ortaokulu'nda bir hafta süren şenlikte, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

ÇYDD Göktürk Şubesi Başkanı Yeşim Fatma Tektaşlı, "İstanbul ve Sivas şubelerimizin ortak çalışmalarıyla üniversite öğrencilerimizden oluşan bir grup, Zara ilçesine bağlı Yapak köyündeki okulda bir hafta süreyle çocuklarla etkinlikler düzenlediler. Gerçekleştirilen etkinliklere büyük, küçük her yaştan insanlarımızın katılımı bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Etkinliklere, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.