Zara'da "Yangınlara Hazırlık ve Doğa Okuryazarlığı" eğitim programı düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde "Yangınlara Hazırlık ve Doğa Okuryazarlığı" uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı birlikteliğinde ilçe merkezinde gerçekleştirilen proje kapsamında, dernek üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlara yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Karabük Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu tarafından Zara Şehitler Parkı ve Zara Cumhuriyet Ormanı'nda 3 gün süren eğitimlerde, katılımcılara doğru fidan dikimi, fidan yetiştirme, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler, yangın esnasında yapılması gereken ilk iş konularında uygulamalı eğitim verildi.

Güngöroğlu, yaptığı açıklamada, proje kapsamında doğanın yeşillendirilmesi ve ormanların korunması hususunda 3 gün eğitimler verdiklerini ifade etti.

Eğitimler esnasında Zara Cumhuriyet Ormanı'nı inceleme imkanı bulduğunu anlatan Güngöroğlu, şunları kaydetti: