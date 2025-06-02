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        Ulaş'ta umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Ulaş ilçesinde düzenlenen umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:56
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        Ulaş'ta umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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        Ulaş ilçesinde düzenlenen umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen bilgi yarışmasına katılan öğrenciler için Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

        Törene, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, din görevlileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Eskimez, sınavda birinci olan öğrenciye 2 bin 500 lira, ikinci olan öğrenciye 1500 lira ve üçüncü olan öğrenciye 1000 lira para ödülü verdi.

        İlçe genelinde sınava giren 26 öğrenciyi ise 500'er lira para ödülü verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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