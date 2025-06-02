Ulaş'ta umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Eskimez, sınavda birinci olan öğrenciye 2 bin 500 lira, ikinci olan öğrenciye 1500 lira ve üçüncü olan öğrenciye 1000 lira para ödülü verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen bilgi yarışmasına katılan öğrenciler için Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

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