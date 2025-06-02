Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar başkanlığında, Ulaş Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serhat Duman ve Mehmet Ali Uysal ile okul müdürleri katıldı.

        Toplantıda, LGS ve YKS sınav hazırlıkları, destekleme ve yetiştirme kurslarının değerlendirilmesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve taşımalı eğitim konuları görüşüldü.

        Toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendir...
        Ulaş'ta umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendir...
        Suşehri Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
        Suşehri Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
        BBP Şarkışla 12. Olağan Kongresi yapıldı
        BBP Şarkışla 12. Olağan Kongresi yapıldı
        İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları Suriye'ye gidiyor
        İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları Suriye'ye gidiyor
        Yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi
        Yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi
        Zara'da "Yangınlara Hazırlık ve Doğa Okuryazarlığı" eğitim programı düzenle...
        Zara'da "Yangınlara Hazırlık ve Doğa Okuryazarlığı" eğitim programı düzenle...