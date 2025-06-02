Ulaş'ta Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı

Toplantıda, LGS ve YKS sınav hazırlıkları, destekleme ve yetiştirme kurslarının değerlendirilmesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve taşımalı eğitim konuları görüşüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar başkanlığında, Ulaş Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serhat Duman ve Mehmet Ali Uysal ile okul müdürleri katıldı.

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