Sivas'ta "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Yeşilay Şube Başkan Yardımcısı İlhan Köse ise sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğe katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, bisiklet turunun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Atatürk Kongre Müzesi önünde bir araya gelen bisikletliler, Yeşilay'ın faaliyetleri ve etkinlik hakkında bilgi verilmesinin ardından pedal çevirmeye başladı.

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