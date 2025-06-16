Sivas'ta ilkokul öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi
Sivas'ta ilkokul öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Sivas'ta ilkokul öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Kızılırmak İlkokulu öğrencileri yıl sonu etkinlikleri kapsamında "Ozanların İzinden" adlı konser programı gerçekleştirdi.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, sınıf öğretmeni Murat Hüseyin Elmas yönetimindeki öğrenci korosu Sivaslı ozanların türkülerini seslendirdi.
Öğrencilerin piyano dinletisi sunduğu ve zeybek oyunu oynadığı program beğeni topladı.
Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, etkinlikte görev alan öğrencileri tebrik ederek, "Eğitim dönemi boyunca çocuk kulübümüzdeki öğrencilerimiz sınıf öğretmenimiz Murat Hüseyin Elmas'tan bağlama eğitimi aldı ve bugün hünerlerini sergiledi." dedi.
Yıldırım, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür etti.
Programı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.
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