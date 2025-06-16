Sivas'ta ilkokul öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi

Yıldırım, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür etti.

Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, etkinlikte görev alan öğrencileri tebrik ederek, "Eğitim dönemi boyunca çocuk kulübümüzdeki öğrencilerimiz sınıf öğretmenimiz Murat Hüseyin Elmas'tan bağlama eğitimi aldı ve bugün hünerlerini sergiledi." dedi.

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