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        Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta başladı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş kategorisinde düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:11
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        Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta başladı
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        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş kategorisinde düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası başladı.

        Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, ilk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştiriliyor.

        Şampiyonada 3 stilde, 5 bini aşkın sporcu ter döküyor.

        Açılış seremonisi 19 Haziran Perşembe günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyona, 22 Haziran Pazar günü sona erecek.

        Dereceye giren ve yeteneğiyle öne çıkan güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yakından takip edilerek gelişim kamplarına davet edilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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