Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Dereceye giren ve yeteneğiyle öne çıkan güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yakından takip edilerek gelişim kamplarına davet edilecek.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, ilk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştiriliyor.

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