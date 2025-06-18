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        Sivas'ta kadın kuaförlerine eğitim verildi

        Sivas'ta kadın kuaförlerine yönelik topuz saç eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:51
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        Sivas'ta kadın kuaförlerine eğitim verildi
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        Sivas'ta kadın kuaförlerine yönelik topuz saç eğitimi verildi.

        Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitime SESOB Başkanı Hakan Demirgil, Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Ömer Şeker ve kadın kuaförleri katıldı.

        Programda konuşan Şeker, teknolojinin gelişmesiyle yeniliklerin de arttığına dikkati çekerek, bu tür eğitimlere önem verdiklerini belirtti.

        Kuaförlerin yenilikleri yakından uygulamalı olarak gördüğünü anlatan Şeker, "Esnafımız açısından faydalı bir eğitim oldu. Bizlere her konuda destek olan SESOB Başkanımız Hakan Demirgil'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Demirgil ise kadın kuaförlerinin mesleki becerilerinin artırılması noktasında bu eğitimlerin çok önemli olduğunu belirtti.

        Üyelere topuz ve türban eğitimi, saç kesim modelleri, makyaj teknikleri gibi eğitimlerinde oda tarafından verildiğini ifade eden Demirgil, emeği geçen, öncülük eden Oda Başkanı Şeker ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından topuz eğitmeni Osman Menteşoğlu, kadın kuaförlere uygulamalı topuz eğitimi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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