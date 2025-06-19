Sivas'ta inşa edilen merkez, 900 sahipsiz köpeğe ev sahipliği yapıyor

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Valilik himayesinde belediyeler, kaymakamlıklar ve ilgili kurumların işbirliğiyle Sivas'ın gündeminden sahipsiz hayvanlar konusunu kaldırmak istediklerini belirtti.

Şimşek, AA muhabirine, yaklaşık 77 dönüm arazi üzerine bölgenin en modern tesisini kurduklarını söyledi.

İl, ilçe ve köylerde bulunan sahipsiz köpeklerin toplanarak Meraküm Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi'ne getirildiğini belirten Şimşek, hayvanların bakım ve beslenme süreçlerinin hassasiyetle takip edildiğini dile getirdi.

Dönüşümünü hızlı bir şekilde tamamladıkları merkeze yaklaşık 2 aydır hayvan almaya başladıklarını anlatan Şimşek, "Bilindiği üzere sahipsiz hayvanlar sorunu ülkemizin önemli meselelerinden biri olarak maalesef ülke gündemindeki yerini korumaktadır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda geçtiğimiz yıl yeni düzenlemeler yapıldı. 25 binin üzerinde nüfusa sahip olan belediyelere barınak kurma zorunluluğu getirildi. Hayvanları toplama ve en yakın barınağa ulaştırma görevi ise tüm belediyelere ve il özel idarelerine verildi." diye konuştu.

- Şu ana kadar toplanan 900 sahipsiz köpek merkeze getirildi

Şimşek, Sivas'ın coğrafi büyüklüğü ve yerleşim yeri sayısı göz önünde bulundurulduğunda il geneli için Sivas Belediyesine ait barınağın kapasitesinin yeterli olmadığını ifade etti.

Bu kapsamda tüm paydaşlarla işbirliğinin zorunlu olduğunu ve Valiliğin öncülük ederek bizzat yönettiği yeni bir sürece girdiklerine dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu amaç doğrultusunda Meraküm bölgesinde bulunan ve İl Özel İdaremize ait olan tesisin kapasitesini artırarak Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi olarak hizmete açtık. Kırsal yerleşim yerlerinden toplanarak tesisimize getirilen sahipsiz hayvan sayısı şu an itibarıyla 900 oldu. Bununla birlikte il merkezindeki sahipsiz hayvanların toplanması görevi yine Sivas Belediyesi uhdesinde devam edecek. Köylerdeki ve ilçe merkezlerindeki sahipsiz köpekleri biz toplayarak tesise getireceğiz."

- Tesiste günlük 1 ton mama üretiliyor

Şimşek, sahipsiz hayvanların toplanması için gerekli araç ve hayvan ambulanslarının hazır olduğunu belirtti.