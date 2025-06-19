Zara'da roket yarışması ve uçurtma şenliği düzenlendi

Öğrencilerin aileleriyle katıldığı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan ve Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu tarafından verildi.

Geleneksel Türk oyunlarının da yer aldığı etkinliklerde, yaptıkları tasarımlarla ilk ve ortaokul öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Zara Gençlik Merkezi tarafından İlçe Stadı'nda "Gökyüzüne Meydan Okuyoruz" adıyla düzenlenen programda, roket tasarımı, roket atma, uçurtma tasarımı, uçurtma uçurma, dark, ok atma, langırt ve denge oyunu yarışları yapıldı.

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