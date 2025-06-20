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        Sivas Maarif Orkestrası konser verdi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Projesi" kapsamında Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan, "Sivas Maarif Orkestrası" ilk konserini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:25
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        Sivas Maarif Orkestrası konser verdi
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Projesi" kapsamında Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan, "Sivas Maarif Orkestrası" ilk konserini verdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, "Yeşilçam Film Müzikleri" temasıyla gerçekleştirilen konser programına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Genel Koordinatör Yardımcıları Sinan Erkeker ve Ulaş Karataş, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Erdoğan, konser öncesi yaptığı konuşmada, Yeşilçam müziklerinin herkesin çocukluğundan, gençliğinden ve hayatından izler taşıdığını belirterek, "Çocukken bu melodilerle hayallere dalar, kendimizi o filmlerin içinde hissederdik. Neşe, hüzün, mutluluk, aşk ve umut, hepsi bu notaların içindeydi. Sahneden yükselecek her melodi, eminim ki sizlerin de zihninde nice anıları canlandıracak." dedi.

        Uzun ise konserin düzenlenmesinde emeği olan öğretmenleri tebrik etti.

        Konuşmaların ardından Proje İl Koordinatörü ve Orkestra Şefi Hasan Dağdeviren yönetimindeki 36 öğretmenin katılımıyla oluşan "Sivas Maarif Orkestrası" Yeşilçam'ın en tanınmış film müziklerini seslendirdi.

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