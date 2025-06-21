Sivas'ta motosikletli polis, bir öğrenciyi YKS'ye yetiştirdi
Sivas'ta bir öğrenci, motosikletli polisin yardımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişti.
Sivas'ta bir öğrenci, motosikletli polisin yardımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişti.
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girecek Muhammed Mustafa Denktaş, fakülte önüne geldiğinde kimliğinin olmadığını fark etti.
Denktaş, Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesinde görevli motosikletli polisten yardım istedi.
Denktaş, polis tarafından Nüfus Müdürlüğüne götürülerek geçici kimlik belgesi aldı.
Tekrar motosikletle fakülteye getirilen Denktaş, sınava yetiştirildi.
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