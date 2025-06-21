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        Sivas'ta motosikletli polis, bir öğrenciyi YKS'ye yetiştirdi

        Sivas'ta bir öğrenci, motosikletli polisin yardımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:32
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        Sivas'ta motosikletli polis, bir öğrenciyi YKS'ye yetiştirdi
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        Sivas'ta bir öğrenci, motosikletli polisin yardımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişti.

        Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girecek Muhammed Mustafa Denktaş, fakülte önüne geldiğinde kimliğinin olmadığını fark etti.

        Denktaş, Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesinde görevli motosikletli polisten yardım istedi.

        Denktaş, polis tarafından Nüfus Müdürlüğüne götürülerek geçici kimlik belgesi aldı.

        Tekrar motosikletle fakülteye getirilen Denktaş, sınava yetiştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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