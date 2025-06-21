Şarkışla'da Türk Kızılay 11 öğrenciye bisiklet hediye etti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Kızılay Şubesi tarafından 11 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Kızılay Şubesi tarafından 11 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye edildi.
İlçedeki bir hayırseverin bağışladığı 11 bisiklet, Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Türk Kızılay Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, bağışın gizliliğine ve öğrencilerin mahremiyetine önem verdiklerini söyledi.
Hayırsevere teşekkür eden Yılmaz, "İhtiyaç sahibi olarak belirlenen öğrencilerimize, karne hediyesi olarak teslim edilmek üzere 11 bisikletin dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.