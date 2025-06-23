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        Sivas'ta tırın çarptığı yaya öldü

        Sivas'ta tırın çarptığı 71 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:39 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:39
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        Sivas'ta tırın çarptığı yaya öldü
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        Sivas'ta tırın çarptığı 71 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

        O.A. yönetimindeki 58 AGG 867 plakalı tır, Gültepe Mahallesi Toptancılar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.A'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan M.A.A, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, tırın çarptığı M.A.A'nın bir süre yerde sürüklendiği görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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