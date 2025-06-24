Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
V.Ö. (63) yönetimindeki 23 LH 927 plakalı otomobil, Kangal ilçesi Kuruayşe köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan E.N.Ö. (23) ve N.E.Ö. (62) yaralandı.
Yaralılar, Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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