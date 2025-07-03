Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü

İlçeye bağlı Kale Mahallesi Şehit Muharrem Özkan Sokak'ta İsmail Polat'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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