Sivas'ta altın ve döviz hırsızlarına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 otomobil, 3 motosiklet, çok sayıda altın, döviz, telefon ve muhtelif eşyalara el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Gemerek ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri, Gemerek ilçesinde yapılan döviz ve altın hırsızlığı üzerine operasyon düzenledi.

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